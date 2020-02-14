Кемарский опроверг присутствие ЧВК "Вагнера" в Мозамбике

Глава африканского департамента МИД РФ Андрей Кемарский, беседуя с журналистами РИА Новости, отметил, что в Мозамбике нет российских военных, а сообщения некоторых СМИ не соответствуют действительности.

Кемарский отнес такие публикации к категории "фейк-ньюз".

Ранее СМИ Мозамбика выяснили, кто ответственен за вбросы о гибели российских бойцов ЧВК "Вагнера" в африканском государстве.

По словам издания SADCnews, за волной фейковых публикаций стоит оппозиционная мозамбикская партия "Ренамо".

В публикации "Новая волна Fake News накрыла Мозамбик" SADCnews разоблачило фейк издания Carta da Mocambique о гибели россиян от рук боевиков. Российское посольство в Мозамбике также заявило о недостоверности информации.

SADCnews привело доказательства, почему это фейк. В материал Carta da Mocambique говорится, что тела были обезглавлены, а автомобиль сожжен, однако если бы эта информация была правдой, то определить причастность убитых к русским было бы невозможно.

Кроме того, один из пользователей Twitter под ником Константино Косса, ссылаясь на друга в местных силах безопасности, написал, что военнослужащие FDS отбили атаку боевиков в Намале, но граждан РФ там не было.

SADCnews отметили, что оппозиционная партия "Ренамо", поддерживающая издание Carta da Mocambique, потерпела разгромное поражение на минувших выборах. Готовясь к следующему выборному циклу, члены партии занимаются подрывной деятельностью, в частности, пытаясь испортить отношения России и Мозамбика, которые в последнее время заметно улучшились.