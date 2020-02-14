В Башкирии вызвали шамана на помощь в строительстве парковки

Жильцы дома № 10 по улице Молодежной башкирского города Агидели после пикета с требованиями к властям обратились к шаману для решения вопросов благоустройства придомовой территории.

Местные жители говорят, что давно пытаются решить проблему, но власти не реагируют, поэтому они решили прибегнуть к "высшим силам".

Башкирцы позвали лучшего шамана региона, который провел в их дворе магический обряд. По завершении "танцев с бубнами" женщина-шаман объявила, что ситуация разрешится благополучно.

"Духи ответили: парковка будет!" — сообщила женщина. Такое предсказание удовлетворило граждан.

Насущная проблема

Неудобства жители указанного дома испытывают из-за плотной застройки района. Им приходится парковаться на газоне, что грозит серьезными штрафами. К властям они обратились с предложением расширить двор и организовать стоянку для автомобилей.