Журналист из Финляндии изумился преображению Москвы

Журналист финского телеканала YLE Эркка Микконен этой зимой посетил российскую столицу и удивился тому, как Москва преобразилась с начала 2000-х годов.

Как передает РИА "Новости", во время первой командировки Микконена в РФ в 2003-м году город показался ему "отталкивающим". Но сейчас нельзя не восторгаться "величественной столицей", написал он.

"Центр Москвы — это уже не тот прежний затхлый советский город. Площади и парковые зоны, которые оформлены с участием мировых специалистов, приносят оживление в серые пейзажи", — указывается в материале.

Отмечается, что летом и осенью 2019-го журналист посетил и другие города России. Он обратил внимание на разницу между благоустройством Москвы и регионов. Как отметил Микконен, Нижний Новгород и Новосибирск не произвели на него такого же впечатления, как столица.