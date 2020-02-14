Водонаева рассказала о допросе в полиции. ВИДЕО

Никаких претензий к полицейским, проводившим ее допрос, у экс-жительницы "Дома-2" Алены Водонаевой нет.

По словам модели, обращались в отделе полиции с ней "корректно и интеллигентно".

"Они получили жалобу и должны провести проверку. Спокойно обсудили с ними мои посты, которые наделали столько шума. Полицейский просил пояснять из них отдельные слова и фразы. Мы проговорили часа полтора", — рассказывала Водонаева журналистам на крыльце отдела полиции.

Адвокат уверена в успехе

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон уверена, что в постах, на которые поступила жалоба, нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.

"Впрочем, дождемся результатов лингвистической экспертизы. Полиция на нее текст уже направила. А мы свою тоже проведем", — сказала Гордон.

И добавила, что ее доверительнице уже поступило несколько предложений об участии в общественных движениях и даже о начале политической карьеры.

Что ж получается, прав был певец Шура, который первым увидел в постах Водонаевой замах на карьеру политика? Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Напомним, что на Алену Водонаеву были поданы два заявления в полицию. Оба - с просьбой проверить ее высказывания в соцсети про "рожающее быдло", аборты и вред от маткапитала.