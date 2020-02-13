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Источник Правда.Ру

Почему в России продают некачественные продукты питания?

Общество

Россиянам часто дают советы по поводу того, на что нужно обращать внимание при выборе того или иного продукта, чтобы купить именно качественный товар. Но ассортимент продуктов огромен, и люди все равно не смогут запомнить все эти многочисленные рекомендации. Может быть просто нужно обязать производителей делать качественный продукт, чтобы исключить попадание на рынок некачественных продуктов, которых стало уже слишком много?

О том, почему фальсификация пищевых продуктов становится нормой для производителей и большой проблемой для потребителей, в интервью "Правде.Ру" рассказал Петр Борисович Шелищ, председатель Союза потребителей России.

"Поскольку нас Господь не наделил внутренним прибором оценки качества того, что лежит в упаковке, мы ориентируемся в основном на цену. И многие верят, что чем дороже, тем лучше, что на практике вообще не подтверждается. Но люди выбирают, прежде всего, по своему кошельку, покупают то, что их устраивает. И найдя то, что их устраивает, стараются, я думаю, каждый раз не мучить себя выбором, а просто покупают в магазине то, что им нравится.

Иногда люди что-то пробуют новенькое, иногда поддаются на рекламу, поддаются зачастую на акции, которые сейчас часто проводятся. И когда они видят, что можно купить дешевле, они покупают.

Давайте начнем с того, что такое качественный продукт. Тут есть два принципиально разных понимания. Во-первых, качественный продукт — это то, что соответствует моей потребности. Если вдруг докторская колбаса оказалась не того вкуса, какого всегда была, для меня она некачественная. Хотя, может быть, она даже лучше, потому что в ней больше мяса.

Но по заказу качественное — это то, что соответствует написанному на маркировке. Если написано, что это сливочное масло, то оно должно быть изготовлено из молочного жира. А если изготовлено из пальмового масла, то вы можете этого не заметить, может быть, из-за каких-то вкусовых добавок.

Врачи не возражают против того, чтобы мы это ели. Но такой продукт должен стоить в несколько раз дешевле, потому что пальмовый жир во много раз дешевле, чем молочный. Поэтому нас тут обманывают.

Но они обманывают не только нас, они фактически лишают перспектив добросовестного производителя, потому что он не может конкурировать по цене. В этом серьезная проблема. Не только защита потребителя, но и конкурентная способность экономики. Потому что если производители привыкают так работать, то уже за границей никому не нужна такая наша продукция. Там с этим быстро разбираются. И перспективы таких производителей ухудшаются.

Кто проверяет качество продукции?

Роспотребнадзор выявляет очень небольшую долю фальсификата. Если посмотреть, что дает Роскачество и Росконтроль, то они находят значительно больше.

У Сельхознадзора всегда больше процент фальсификата по его проверкам, чем у Роспотребнадзора.

И сколько лет я не говорю о том, что должны провести какие-то испытания, нужно проверить и выяснить, кто прав, — никто этого делать не хочет.

Тут я не вижу никакого выхода, пока где-то сверху не будет приказа, о том, что нужно с этим безобразием нужно разобраться. Если бы люди стали бы умирать от этого фальсификата, я думаю, у нас бы приняли серьезные меры. А то, что нас обманывают, заставляя платить больше, пока никого не волнует", — заключил эксперт.

 

Темы потребители продукты питания обман покупателей качество продуктов фальсификация продуктов
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