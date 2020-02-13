Малькевич: пикеты у посольства Ливии будут бессрочными

У посольства Ливии в Москве проходят пикеты с требованием освободить незаконно удерживаемых в триполитанской тюрьме российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. В акции принимает участие порядка пятидесяти человек.

Инициатором пикетов выступил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Подобные акции сотрудники фонда будут проводить ежедневно, пока не добьются освобождения россиян, похищенных в ливийской столице в мае 2019 года. За время пребывания в неволе Шугалей и Суэйфан подорвали здоровье и подвергаются пыткам.

Александр Малькевич выразил благодарность всем неравнодушным людям, откликнувшимся на призыв поддержать россиян, томящихся в ливийском застенке, разошедшийся по соцсетям. По словам главы ФЗНЦ, акция проходит в рамках закона, для координации действий участников пикета в фонде создан специальный оргкомитет.

"Гражданское общество поднялось для того, чтобы заявить властям Ливии, что для нас важен каждый человек, который попадает в беду и русские люди, находящиеся в сложной ситуации так же, как наши ребята, должны, знать, что они не одни, они не брошены", — заявил Малькевич.

Напомним, социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили в Ливии исследования по заданию ФЗНЦ. Их работа, проходившая в рамках закона, не понравилась боевикам так называемого Правительства национального согласия Ливии. В результате россияне были похищены и брошены в неофициальную тюрьму "Митига" под Триполи.

Желающие принять участие в пикетах могут записаться по телефону — 8 925 926 14 86 (WhatsApp, Telegram).