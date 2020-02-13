Австралийский мальчик ради сюжета на ТВ съел двух мух в прямом эфире

Мальчик из Австралии удивил пользователей Сети и зрителей телеканала Channel 10, съев двух мух в прямом эфире.

Мальчик с улыбкой на лице съел двух мух

Юный австралиец и его родственники стали героями сюжета на телеканале. Во время съемки, которая транслировалась в прямом эфире, на лицо мальчика прилетели две мухи — одна за другой.

Ничуть не смутившись и продемонстрировав полную хладнокровность, мальчик слизнул насекомых со щеки и продолжил улыбаться.

После такой новости о наводнении в Австралии перестали быть актуальными: пользователи переключились на обсуждение ловкости мальчика.

Шутники в Сети отметили, что юный австралиец не просто удивил, а показал соотечественникам способ выживания в экстремальных ситуациях.

"Такое поведение очень поможет, если в стране начнутся проблемы с продовольствием из-за последовавших друг за другом лесных пожаров и наводнений", — написал один из комментаторов видео.

Другой пользователь задался вопросом, как возможно поймать крылатых насекомых без спецсредств и рук.

"Как получается, что мухи могут увернуться от быстрого движения руки, но не от медленного языка", — задумался комментатор.

Мальчуган даже получил забавное прозвище.