Россияне рассказали о своей любви к кино

Большая часть населения России (85%) любит смотреть кинофильмы по телевизору. Ежедневно или почти каждый день смотрят художественные фильмы 42% респондентов.

17% россиян ежедневно смотрят фильмы

Таковыми оказались итоги опроса от Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В записи, на дисках и кассетах или в Интернете фильмы смотрят 48% опрошенных, причем 17% делает это ежедневно, 14% — два-три раза в неделю, 10% — один раз в неделю, 42% — никогда не проводят таким образом досуг.

Посещают кинотеатры 49% россиян, 19% бывают в кинотеатрах около одного раза в полгода, 13% — раз в месяц. При этом ни один участник опроса не сказал, что ходит в кино ежедневно.