Хоспис для детей появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будет открыт хоспис для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщил депутат городской думы Тимофей Жуков.

Инвестиции в проект составят около 250 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на возведение здания. Финансирование проекта предусмотрено за счет личных пожертвований.

Учреждение будет оказывать паллиативную помощь несовершеннолетним.

"Это будет место, где дети с неизлечимыми заболеваниями проживут свои последние дни. И они должны чувствовать себя там в комфорте, как дома", — уточнил Жуков.

Отмечается, что здание хосписа могут начать строить уже весной этого года.