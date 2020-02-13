В Китае за 7 дней появится больница для лечения больных коронавирусом

В провинции Хубэй в Китае в течение недели возведут еще одну клинику для лечения людей, зараженных коронавирусом.

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщило агентство "Синьхуа".

Указывается, что больница на 200 койко-мест появится в уезде Сишуй, где отмечено свыше 2,6 тысяч инцидентов заражения коронавирусом. Клинику возведут на базе строящегося родильного дома.

Статистика

Эпидемия коронавируса нового типа в КНР унесла жизни 1368 человек. Всего заболели более 59,8 тысяч человек, удалось справиться с болезнью — 5963 людям. Больше всего случаев инфицирования отмечается в провинции Хубэй — 48,2 тысяч с 1310-ю смертями. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.