В провинции Хубэй в Китае в течение недели возведут еще одну клинику для лечения людей, зараженных коронавирусом.
Об этом сегодня, 13 февраля, сообщило агентство "Синьхуа".
Указывается, что больница на 200 койко-мест появится в уезде Сишуй, где отмечено свыше 2,6 тысяч инцидентов заражения коронавирусом. Клинику возведут на базе строящегося родильного дома.
Эпидемия коронавируса нового типа в КНР унесла жизни 1368 человек. Всего заболели более 59,8 тысяч человек, удалось справиться с болезнью — 5963 людям. Больше всего случаев инфицирования отмечается в провинции Хубэй — 48,2 тысяч с 1310-ю смертями. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.
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