В Москве пассажиров благодарят за оплату проезда

Интересные стикеры и плакаты появились в общественном транспорте и на остановках Москвы.

Так, пассажирам теперь не только напоминают, что следует оплатить проезд, но и благодарят за это и даже хвалят, сообщает "Российская газета".

Речь идет о стикерах с такими надписями, как: "Спасибо, что оплатил!", "Браво!", "Так держать!", "Бери пример".

В первую очередь, эти плакаты расклеили на маршрутах, где, согласно статистике, наибольшее количество "зайцев". Это маршруты автобусы № 14, 93, 112, 161 и 772.