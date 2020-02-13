Интересные стикеры и плакаты появились в общественном транспорте и на остановках Москвы.
Так, пассажирам теперь не только напоминают, что следует оплатить проезд, но и благодарят за это и даже хвалят, сообщает "Российская газета".
Речь идет о стикерах с такими надписями, как: "Спасибо, что оплатил!", "Браво!", "Так держать!", "Бери пример".
В первую очередь, эти плакаты расклеили на маршрутах, где, согласно статистике, наибольшее количество "зайцев". Это маршруты автобусы № 14, 93, 112, 161 и 772.
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