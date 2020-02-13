Умер легендарный Алексей Ботян

Сегодня ночью ушел из жизни Алесей Ботян, Герой России, легендарный разведчик, в 1945 году спасший от уничтожения польский Краков.

10 февраля он отметил свой 103-й день рождения.

"13 февраля в половине второго ночи умер полковник в отставке Ботян Алексей Николаевич. Ему было 103 года", — написано в сообщении пресс-бюро Совета Ветеранов России.

Алексей Николаевич Ботян

Родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи (сегодня это Воложинский район Минской области Белоруссии).

В 1939 году встретил войну командиром зенитного орудия в польской армии. В октябре того же года стал гражданином СССР.

Принимал участие в обороне Москвы.

С января 1943 года — боец "рельсовой войны" — в составе диверсионной группы уничтожал коммуникации и линии связи в тылу фашистов.

В составе партизанского отряда с боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию.

В январе 1945 года совершил свой главный — он сам так считал — подвиг.

Гитлеровцы планировали, отступая, подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец (это в Польше). Разлившаяся вода должна была полностью затопить Краков и, уничтожив город, остановить наступление советских войск. Группа Ботяна сумела уничтожить склад предназначавшейся для этого взрывчатки и не только сорвать планы противника, но и спасти целый город. Говоря о нем, благодарные жители Кракова до сих пор называют Ботяна "лейтенант Алеша".