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Умер легендарный Алексей Ботян

Общество

Сегодня ночью ушел из жизни Алесей Ботян, Герой России, легендарный разведчик, в 1945 году спасший от уничтожения польский Краков.

10 февраля он отметил свой 103-й день рождения.

"13 февраля в половине второго ночи умер полковник в отставке Ботян Алексей Николаевич. Ему было 103 года", — написано в сообщении пресс-бюро Совета Ветеранов России.

Алексей Николаевич Ботян

  • Родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи (сегодня это Воложинский район Минской области Белоруссии).
  • В 1939 году встретил войну командиром зенитного орудия в польской армии. В октябре того же года стал гражданином СССР.
  • Принимал участие в обороне Москвы.
  • С января 1943 года — боец "рельсовой войны" — в составе диверсионной группы уничтожал коммуникации и линии связи в тылу фашистов.
  • В составе партизанского отряда с боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию.
  • В январе 1945 года совершил свой главный — он сам так считал — подвиг.

Гитлеровцы планировали, отступая, подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец (это в Польше). Разлившаяся вода должна была полностью затопить Краков и, уничтожив город, остановить наступление советских войск. Группа Ботяна сумела уничтожить склад предназначавшейся для этого взрывчатки и не только сорвать планы противника, но и спасти целый город. Говоря о нем, благодарные жители Кракова до сих пор называют Ботяна "лейтенант Алеша".

  • После Победы Алексей работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.
  • 10 мая 2007 года полковнику в отставке Алексею Николаевичу Ботяну было присвоено звание Героя России.
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