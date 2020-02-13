Сегодня ночью ушел из жизни Алесей Ботян, Герой России, легендарный разведчик, в 1945 году спасший от уничтожения польский Краков.
10 февраля он отметил свой 103-й день рождения.
"13 февраля в половине второго ночи умер полковник в отставке Ботян Алексей Николаевич. Ему было 103 года", — написано в сообщении пресс-бюро Совета Ветеранов России.
Гитлеровцы планировали, отступая, подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец (это в Польше). Разлившаяся вода должна была полностью затопить Краков и, уничтожив город, остановить наступление советских войск. Группа Ботяна сумела уничтожить склад предназначавшейся для этого взрывчатки и не только сорвать планы противника, но и спасти целый город. Говоря о нем, благодарные жители Кракова до сих пор называют Ботяна "лейтенант Алеша".
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