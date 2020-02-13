Количество зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось на 44 и достигло 218.
Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министра здравоохранения, труда и социального обеспечения государства — Кацунобу Като.
Отмечается, что власти решили снять с борта пожилых граждан, остальные останутся на лайнере до окончания карантина — 19 февраля, но этот срок может быть продлен. Как отметил Като, среди инфицированных 43 пассажира и один член экипажа.
Напомним, накануне число инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 175 человек.
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