Количество зараженных на лайнере в Японии превысило 200 человек

Количество зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось на 44 и достигло 218.

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министра здравоохранения, труда и социального обеспечения государства — Кацунобу Като.

Отмечается, что власти решили снять с борта пожилых граждан, остальные останутся на лайнере до окончания карантина — 19 февраля, но этот срок может быть продлен. Как отметил Като, среди инфицированных 43 пассажира и один член экипажа.

Напомним, накануне число инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 175 человек.