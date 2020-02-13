Курганец, вернувшийся из Китая, обвиняет "1 канал" в нагнетании истерии

Житель города Курган, в январе вернувшийся из поездки в Китай, заявляет, что "Первый канал" "разжигает истерию" по поводу коронавируса.

Своим возмущением мужчина поделился с уральскими журналистами.

По его словам, он получил предложение принять участие в съемках сразу от двух ток-шоу на тему эпидемии в Китае на главном канале страны: "Пусть говорят" и "Док-Ток". И от обоих предложений вынужден был отказаться после того, как увидел сценарии.

"Со мной связался редактор и предложил принять участие в съемках их новой передачи. Нашли через аккаунт в Instagram. Подробно расспросили о самочувствии, не было ли страха заболеть", — рассказывает курганец.

"Не хочу участвовать в создании фейка"

А потом редактор пояснил будущему герою, что "объективными данными о том, что происходит в Китае и как там переживают свалившийся на них вирус" делиться совсем необязательно.

"Наоборот, заявили мне, надо будет кое-что подкорректировать, для большего эффекта", — вспоминает несостоявшийся телегерой (цитата URA. RU)

Впрочем, подтвердить свои слова мужчина не может. Он говорит, что переговоры велись по телефону и "записать он не догадался".