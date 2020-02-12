Житель Находки пожертвовал китайской больнице 400 масок

Житель Находки Вячеслав Курманов, который недавно прошел лечение в клинике города Суйфэньхэ (Хэйлунцзян), пожертвовал учреждению медицинские маски для борьбы с эпидемией.

Как сообщает издание Huanqiu, увидев по ТВ новости о том, что в городе Суйфэньхэ не хватает медицинских масок для профилактики пневмонии, мужчина решил оказать помощь. В прошлом году он лечился в народной больнице города, поэтому его тревожила эта ситуация.

Так, он решил отправиться на поиски масок в Находке и обошел все аптеки города. Из-за близкого расположения к Китаю местное население уже раскупило большинство средств, поэтому Вячеслава ожидали трудности: маски продавали ограниченными тиражами. Приобретя на свои средства 400 штук, он отослал их через Уссурийск в Суйфэньхэ.