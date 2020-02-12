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Эксперты сообщили об улучшении качества воздуха в Москве

Общество

В Москве за минувшие 10 лет качество воздуха повысилось в два раза. Об этом сегодня, 12 февраля, журналистам рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Антон Кульбачевский.

"Загрязнение атмосферы на жилых территориях в среднем уменьшилось до двух раз. По оксиду углерода — в 2,3 раза, по мелким взвешенным частицам — в 1,8 раза. Общий объем выбросов загрязняющих элементов в атмосферу сократился более чем на 220 тысяч тонн", — пояснил эксперт.

Кульбачевский считает, что эти изменения связаны с "политикой города" в отношении транспортной системы, градостроительства, благоустройства. Он напомнил, что власти продолжают вести работу над уменьшением количества выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ.

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