Эксперты сообщили об улучшении качества воздуха в Москве

В Москве за минувшие 10 лет качество воздуха повысилось в два раза. Об этом сегодня, 12 февраля, журналистам рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Антон Кульбачевский.

"Загрязнение атмосферы на жилых территориях в среднем уменьшилось до двух раз. По оксиду углерода — в 2,3 раза, по мелким взвешенным частицам — в 1,8 раза. Общий объем выбросов загрязняющих элементов в атмосферу сократился более чем на 220 тысяч тонн", — пояснил эксперт.

Кульбачевский считает, что эти изменения связаны с "политикой города" в отношении транспортной системы, градостроительства, благоустройства. Он напомнил, что власти продолжают вести работу над уменьшением количества выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ.