Жители Москвы отдали мошенникам свыше 10 млн за маски от коронавируса

В столице трое бизнесменов отдали свыше десяти миллионов рублей злоумышленникам, которые продавали несуществующие медицинские маски от коронавируса на портале "Авито".

По информации одного из Телеграм-каналов, мошенникам удалось "продать" в общей сложности 640 тысяч масок по 1,5 рубля за единицу (ниже средней цены). Директор одного из столичных ресторанов сети McDonald's отдал злоумышленникам 144 тысячи рублей, еще один бизнесмен — около 100 тысяч. 10 миллионов рублей на крупную партию масок пустил владелец компании Евгений П.

Отмечается, что после заключения сделок и получения средств мошенники поспешили скрыться.