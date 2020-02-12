Актриса Мила Йовович, которая недавно стала матерью в третий раз, написала в соцсетях о том, что ей пришлось задержаться в клинике из-за проблем со здоровьем у ее новорожденной, которую назвали Ошин.
Йовович разместила пост, где рассказала о самочувствии ребенка, у которого выявили тяжелую форму желтухи.
Актриса пояснила, что медики взяли необходимые анализы крови, по которым можно будет определить, выпишут ли, наконец, новорожденную из больницы.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.