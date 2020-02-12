Мила Йовович рассказала о болезни младшей дочери

Актриса Мила Йовович, которая недавно стала матерью в третий раз, написала в соцсетях о том, что ей пришлось задержаться в клинике из-за проблем со здоровьем у ее новорожденной, которую назвали Ошин.

Йовович разместила пост, где рассказала о самочувствии ребенка, у которого выявили тяжелую форму желтухи.

Актриса пояснила, что медики взяли необходимые анализы крови, по которым можно будет определить, выпишут ли, наконец, новорожденную из больницы.