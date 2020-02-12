В Челябинской области молодые семьи смогут получить на покупку жилья до одного миллиона рублей.
Об этом глава региона Алексей Текслер рассказал в Южно-Уральском государственном медуниверситете в ходе встречи со студентами и молодыми учеными.
Отмечается, что на получение помощи смогут претендовать, в том числе, аспиранты. Эта мера действует в дополнение к другим видам социальной помощи, например, к маткапиталу.
Кроме этого, губернатор отметил, что молодые ученые смогут получать гранты. Для этого предусмотрели 100 млн рублей (в том числе 50 млн — из местного бюджета). Весной ученые смогут начать подачу заявок на участие в конкурсе.
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