В Челябинской области молодым семьям выделят по 1 млн рублей на жилье

В Челябинской области молодые семьи смогут получить на покупку жилья до одного миллиона рублей.

Об этом глава региона Алексей Текслер рассказал в Южно-Уральском государственном медуниверситете в ходе встречи со студентами и молодыми учеными.

Отмечается, что на получение помощи смогут претендовать, в том числе, аспиранты. Эта мера действует в дополнение к другим видам социальной помощи, например, к маткапиталу.

Кроме этого, губернатор отметил, что молодые ученые смогут получать гранты. Для этого предусмотрели 100 млн рублей (в том числе 50 млн — из местного бюджета). Весной ученые смогут начать подачу заявок на участие в конкурсе.