В Перми резко подорожали медицинские маски

В Пермском крае население пожаловалось на увеличение цен на медицинские защитные маски в аптеках. Всего было получено восемь жалоб.

Так, жительница Добрянки пояснила, что одна аптека реализует маски по 700 рублей за 10 единиц. В УФАС рассказали, что в настоящее время проверяют данную информацию.

Средняя стоимость маски выросла до 7 рублей

При этом в антимонопольной службе сказали, что провели мониторинг цен и проанализировали итоги проверочных мероприятий. Они говорят о росте как оптовых, так и розничных цен на медицинские маски. В некоторых аптеках указали, что увеличение розничных цен обусловлено изменением ценника у оптовых поставщиков.

В декабре прошлого года аптеки могли произвести закупку масок у крупных оптовых поставщиков по стоимости от 1,04 рубля за единицу, в феврале текущего года средняя стоимость маски выросла до 7 рублей.