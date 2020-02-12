Роскачество озвучило минусы растительного молока

Полный отказ от коровьего молока в пользу растительного не имеет смысла, если для этого нет серьезных причин. В употреблении растительного "молока" имеются как положительные стороны, так и минусы, указывается в материалах Роскачества.

По словам экспертов, напитки из сои, кокоса и орехов подойдут людям, у которых имеется непереносимость молочного белка, лактозы, а также для веганов. Полностью заменить коровье молоко они не смогут, поскольку в них отсутствует животный белок с растворимыми формами кальция, которые легко усваиваются организмом.

Растительное молоко может содержать в себе гораздо больше жира и вредных веществ

Так, например, жирность кокосового напитка составляет 24%, а пастеризованного коровьего молока — 2,5 или 3,6%. Кроме этого, орехи являются одними из сильнейших аллергенов, и напитки, приготовленные из них, могут вызвать пищевую непереносимость.

Другая опасность растительного молока заключается в том, что в его составе могут находиться вредные растительные масла, а также консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и сахар.