Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"

Подписчики одного из городских пабликов Тюмени недоумевают по поводу размещенного анонимного ролика с "проставления" за очередное звание одного из сотрудников Следственного комитета.

силовики гуляют под девизом "АУЕ"

На видео, записанном на камеру телефона, новоиспеченный майор в компании коллег празднует повышение под кличи "Жизнь ворам!" и "АУЕ!" (на момент публикации ролик со страницы в соцсети был удален — прим. ред.).

Это можно было бы посчитать чьей-то дурной шуткой. Но история получила неожиданное продолжение.

"Посиделки" - продолжение

Аналогичную запись, только лучшего качества, некто, пожелавший остаться неизвестным, прислал в редакцию РИА "Новый день".

Как следует из материала издания, на видео — крупные полицейские чины Алексей Ушатый, Артур Рузеев и следователь СУ СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиулин. Именно последний, по данным "НД", был виновником торжества.