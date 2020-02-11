ГД рассмотрит проект о запрете продажи алкоголя возле детских площадок

Закон, целью которого является введение новых ограничений по реализации алкоголя для охраны здоровья граждан, внес на рассмотрение Государственной думы первый заместитель главы комитета по охране здоровья Федот Тумусов (фракция "Справедливая Россия").

Депутат подчеркнул, что употребление спиртного, особенно среди несовершеннолетних жителей страны, — одна из основных проблем в России. И одной из причин такой ситуации он считает удобное местонахождение магазинов, где можно купить алкоголь.

Так, по словам автора инициативы, близкое расположение магазинов со спиртным к детским площадкам может способствовать возникновению желания у несовершеннолетних употреблять спиртные напитки.

В связи с этим политик выступает за то, чтобы запретить реализацию алкогольной продукции рядом с детскими площадками.