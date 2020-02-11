В честь Международного дня книгодарения в российской столице в течение недели с 10 февраля по 16 февраля будет идти акция по безвозмездному дарению книг школам и другим детским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.
Отмечается, что основной точкой приема книг выступит станет Российская государственная детская библиотека. Также контейнеры с возможностью приема книг находятся в крупных книжных магазинах российской столицы.
Кроме этого, департамент СМИ и рекламы тоже будет участвовать в акции и передаст свыше четырех тысяч книг библиотекам регионов РФ.
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