Москвичи смогут передавать книги школам и библиотекам

В честь Международного дня книгодарения в российской столице в течение недели с 10 февраля по 16 февраля будет идти акция по безвозмездному дарению книг школам и другим детским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

Отмечается, что основной точкой приема книг выступит станет Российская государственная детская библиотека. Также контейнеры с возможностью приема книг находятся в крупных книжных магазинах российской столицы.

Кроме этого, департамент СМИ и рекламы тоже будет участвовать в акции и передаст свыше четырех тысяч книг библиотекам регионов РФ.