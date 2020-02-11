Пассажирам трамваев в городе Ростове-на-Дону будут рассказывать об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом журналистам сообщили в местной администрации.
Отмечается, что акцию в пассажирском электротранспорте проведут накануне 77-й годовщины со дня освобождения города от оккупантов. Для этого 8 трамвайных вагонов оснастили специальными аудиосистемами.
Проект "Экскурсионный общественный трамвай по истории города Ростова-на-Дону" будет реализован на двух маршрутах — №1 и №10.
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