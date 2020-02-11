В трамваях Ростова-на-Дону расскажут об освобождении города

Пассажирам трамваев в городе Ростове-на-Дону будут рассказывать об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом журналистам сообщили в местной администрации.

Отмечается, что акцию в пассажирском электротранспорте проведут накануне 77-й годовщины со дня освобождения города от оккупантов. Для этого 8 трамвайных вагонов оснастили специальными аудиосистемами.

Проект "Экскурсионный общественный трамвай по истории города Ростова-на-Дону" будет реализован на двух маршрутах — №1 и №10.