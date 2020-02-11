Жительница Санкт-Петербурга, которая недавно прибыла из Китая, может быть привлечена к административной ответственности из-за того, что она самостоятельно покинула больницу, где должна была находиться на карантине в течение двух недель.
Чтобы покинуть изолированный бокс, женщина замкнула электрическую цепь для разблокировки замка.
"Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб", - написала женщина после того, как покинула больницу.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.