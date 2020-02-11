Жительница Санкт-Петербурга сбежала из карантина. Ей грозит штраф

Жительница Санкт-Петербурга, которая недавно прибыла из Китая, может быть привлечена к административной ответственности из-за того, что она самостоятельно покинула больницу, где должна была находиться на карантине в течение двух недель.

Чтобы покинуть изолированный бокс, женщина замкнула электрическую цепь для разблокировки замка.