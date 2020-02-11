Заболеваемость ОРВИ в Крыму растет

В Республике Крым увеличивается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом 11 февраля журналистам рассказали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"В Крыму с 3 по 9 февраля заболели респираторными инфекциями более 9500 человек, показатель на 10 тысяч населения 49,8. В отношении к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 29,4%", — пояснили в управлении.

А ранее СМИ сообщали, что шестерых жителей Крыма, побывавших в Китае, а после обратившихся в медучреждения полуострова с признаками ОРВИ, проверили на наличие у них коронавируса. Как рассказали медики, взятые пробы показали отрицательный результат.