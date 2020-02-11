Власти Архангельска установили дорожный знак, который призывает водителей позвонить маме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации города Ирина Буйновская. По ее словам, знак был установлен возле офиса муниципального предприятия "Горсвет".
Необычный знак представляет собой красный круг, по центру которого расположена надпись: "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме".
"Это пробный вариант, мы уже решили, что надпись будет другой: "Твоя мама ждет звонка". Если эта идея приживется, такие знаки могут появиться в разных местах в городе, но, скорее всего, первые знаки будут установлены в студенческом городе и на набережной", - рассказала Буйновская.
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