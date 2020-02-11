Дорожный знак с призывом позвонить маме поставили в Архангельске

Власти Архангельска установили дорожный знак, который призывает водителей позвонить маме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации города Ирина Буйновская. По ее словам, знак был установлен возле офиса муниципального предприятия "Горсвет".

Необычный знак представляет собой красный круг, по центру которого расположена надпись: "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме".