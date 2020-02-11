Врач Александр Мясников высказал мнение, что эпидемия коронавируса имеет свои позитивные моменты для жителей России.

Доктор утверждает, что тревожные сообщения о количестве заболевших в Китае привели к тому, что россияне стали больше внимания уделять профилактике заболеваний.

"Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих. Еще бы от гриппа прививались вовремя", - написал Мясников в своем Telegram-канале.

"Если сегодня шанс заразиться "новым короновирусом-2019" в России равен ноль целых и ноль в периоде, другие вирусные инфекции в самом разгаре", - подчеркнул врач.