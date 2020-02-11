Опубликовано видео, из-за которого разгорелся секс-скандал в Астрахани

Ученики астраханской школы, в которой педагога и девятиклассника заподозрили в интимной связи, показали видео, ставшее причиной скандала. Запись снята через отверстие в двери, через которое дети подглядывали за учительницей и учеником, которые заперлись в кабинете. Видеозапись показывает, что педагог и девятиклассник обнимались и целовались, не замечая слежки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в интернете всплыла интимная переписка учительницы и ее ученика из Астрахани. Также стало известно, что директор школы уже подала в отставку из-за проблем со здоровьем.