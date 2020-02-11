День голосования по Конституции будет выходным

Кремль планирует провести голосование по внесению поправок в Конституцию в будний день. Сейчас рассматривается дата 22 апреля. В этот день ООН учредила День Земли, а также родился Ленин. Планируется, что день голосования станет всероссийским выходным. Об этом РБК сообщили четыре источника, близких к Кремлю.

Напомним, в конце января стало известно, что голосование по внесению изменений в Конституции России может быть проведено в будний день. С таким предложением выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Позже сенатор Алексей Пушков предложил сделать этот день выходным.