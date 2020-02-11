Телеведущую, смеявшуюся с повышения льгот, не уволят

Директор ГТРК "Камчатка" Алексей Костылев сообщил, что провел беседу со всеми участниками видеозаписи, которая вызвала неоднозначную реакцию у россиян. Речь идет о ролике, на котором телеведущая ВГТРК не может сдержать смеха, читая текст о повышении льгот.

По словам Костылева, отдельная беседа была проведена с самой телеведущий. Он подчеркнул, что окончательное решение о наказании девушки еще не принято.