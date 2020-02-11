В Москве сегодня, 11 февраля, прогнозируются метель, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, ссылаясь на информацию Гидрометцентра.
Отмечается, что в ночь с 10 на 11 февраля температура воздуха опустилась до — 2 градусов, а днем 11 февраля может подняться от 0 до +2 градусов. В дневное время во вторник ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, а в ночное — с порывами до 20 метров в секунду.
Также в Центре организации дорожного движения предупредили столичных водителей в соцсетях, что 11 февраля будет налипание снега, и усилятся пробки по причине плохой видимости и мелких аварий.
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