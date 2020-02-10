Кот Алексей спас свою хозяйку при пожаре в Челябинске

Пенсионерку спас от гибели ее кот во время пожара в квартире жилого дома в городе Челябинск. Об этом сегодня, 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Когда квартира загорелась, 79-летняя пенсионерка спала и не почувствовала, как комнату окутывает дым. Домашний питомец пожилой женщины, кот Алексей, почувствовал беду и начал будить хозяйку громким криком. Также он бил женщину лапами по лицу.

Но пенсионерка уже надышалась продуктами горения и никак не могла прийти в себя. Тогда животное запрыгнуло на хозяйку и больно укусило ее в шею. От этого женщина очнулась и, увидев, как на кухне пылают электроприборы, выбежала из квартиры и вызвала пожарных.

Спасатели быстро прибыли к месту происшествия и погасили пламя. Общая площадь возгорания составила 15 "квадратов". Как рассказали в ведомстве, пожар случился по причине короткого замыкания — из-за неправильной эксплуатации электрических приборов.

Кот Алексей после произошедшего был весь запачкан сажей и хозяйке пришлось обрезать шерсть животного под самый корень. Отмечается, что кот живет у своей хозяйки уже 15 лет.