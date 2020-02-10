Туристы из Китая после вспышки коронавируса в КНР столкнулись с ксенофобией в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказала продавец-консультант магазина при Эрмитаже.
"Однажды ко мне подошла женщина и, показав на китайцев, выбиравших открытки, попросила меня:
"Скажите им, чтоб они ушли из магазина. Я про себя подумала, что лучше бы эта женщина сама ушла", — передает рассказ девушки-продавца Росбалт.
Другой инцидент, говорящий о бытовой ксенофобии, случился, когда консультант демонстрировала игрушки детям гостей из Китая.
"Я беседовала с детьми, когда ко мне подошла женщина средних лет и спросила:
"Как вы можете с ними разговаривать? Ведь они больные!" Я даже растерялась, что ответить, настолько мне было противно, — сказала продавец. — Вообще после всех этих известий про коронавирус заметила, что многие хотят выставить все таким образом, будто китайцы сами в чем-то провинились. Как будто они прокаженные какие-то и заслужили этот вирус. Неоднократно слышала: "Фу, да их так много, они живут в грязи, на помойках, поэтому и вирусы новые возникают!".
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