Туристы из РФ выгоняют китайцев из Эрмитажа в Петербурге

Туристы из Китая после вспышки коронавируса в КНР столкнулись с ксенофобией в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказала продавец-консультант магазина при Эрмитаже.

"Однажды ко мне подошла женщина и, показав на китайцев, выбиравших открытки, попросила меня:

"Скажите им, чтоб они ушли из магазина. Я про себя подумала, что лучше бы эта женщина сама ушла", — передает рассказ девушки-продавца Росбалт.

Другой инцидент, говорящий о бытовой ксенофобии, случился, когда консультант демонстрировала игрушки детям гостей из Китая.