В Петербурге запустили кампанию против поправок к Конституции

В Санкт-Петербурге организовали комитет общественной кампании "Нет!", которая выступает против внесения поправок в Конституцию. Ее участники намерены проводить информационные мероприятия в социальных сетях, а также заниматься раздачей листовок, поклейкой плакатов и проведением митингов, призывая людей не голосовать за изменения.

Как передает РБК, в состав комитета вошли независимые муниципальные депутаты, правозащитники и политические активисты из Петербурга.

В частности, это лидер движения "Время" Николай Артеменко и депутат местного Заксобрания Максим Резник. Всего в состав комитета вошли 150 человек. На федеральном уровне общественную кампанию "Нет!" запустили в январе текущего года. В числе активистов движения — политики Дмитрий Гудков, журналист Илья Азар, общественный деятель Юлия Галямина и другие.

Кампании оказывают поддержку некоторые независимые петербургские и московские муниципальные депутаты, движение "Открытая Россия", ряд политологов и социологов.

В феврале этого года активистами был выпущен "Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти", который по данным на 10 февраля подписали свыше 45 тысяч человек. Около восьми тысяч подписавшихся — из города на Неве. Собранные подписи планируют направить в президентскую администрацию, а также членам рабочей группы, которая будет рассматривать изменения к Конституции РФ.