Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Петербурге запустили кампанию против поправок к Конституции

Общество

В Санкт-Петербурге организовали комитет общественной кампании "Нет!", которая выступает против внесения поправок в Конституцию. Ее участники намерены проводить информационные мероприятия в социальных сетях, а также заниматься раздачей листовок, поклейкой плакатов и проведением митингов, призывая людей не голосовать за изменения.

Как передает РБК, в состав комитета вошли независимые муниципальные депутаты, правозащитники и политические активисты из Петербурга.

В частности, это лидер движения "Время" Николай Артеменко и депутат местного Заксобрания Максим Резник. Всего в состав комитета вошли 150 человек. На федеральном уровне общественную кампанию "Нет!" запустили в январе текущего года. В числе активистов движения — политики Дмитрий Гудков, журналист Илья Азар, общественный деятель Юлия Галямина и другие.

Кампании оказывают поддержку некоторые независимые петербургские и московские муниципальные депутаты, движение "Открытая Россия", ряд политологов и социологов.

В феврале этого года активистами был выпущен "Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти", который по данным на 10 февраля подписали свыше 45 тысяч человек. Около восьми тысяч подписавшихся — из города на Неве. Собранные подписи планируют направить в президентскую администрацию, а также членам рабочей группы, которая будет рассматривать изменения к Конституции РФ.

Темы протест кампания петербург конституция
Актуальная аналитика
Новости Белоруссии
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Биатлон
Бойцов: "Включение Глазыриной в состав сборной не означает, что она выступит на ЧМ"
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Песков: Путин и Эрдоган встретятся при необходимости
В московской квартире обнаружили 130 кошек
В 2020 году в центре города Валетты на Мальте откроется отель
Новые случаи заражения коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Комплекс С-500 сможет сбивать цели в космосе
Собчак раскритиковала Канделаки на "Вечернем Урганте"
Хоккеист Стэплтон испугался звонка из России после интервью о Крикунове
США больше не верят в НАТО
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Российских дипломатов не будут эвакуировать из Китая
Последние материалы
20 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
В Совфеде раскритиковали "Нафтогаз" за "неприличное" поведение
Астрономы обнаружили звездную пыль возрастом 7,5 млрд лет
МЧС усилили мониторинг радиации в Москве
Клебо и Сундбю вошли в состав сборной Норвегии на "Ски Тур"
Чиновника с Ямала обвиняют в краже 29 млн рублей
В США не поверили, что русские набрали 100 из100 на совместных учениях
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые"Кинжалы"
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Соломон Соловьев Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Поклонская поставила на место ироничную Собчак
Все население Земли можно накормить, не разрушая планету
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Каждые 16 дней из глубокого космоса приходит один и тот же сигнал
Врачи убежали от россиянина, прилетевшего из Китая
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Прилепин прокомментировал появление Собчак на Первом канале
Россияне начали массово скупать доллары
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Прилепин прокомментировал появление Собчак на Первом канале
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Прилепин прокомментировал появление Собчак на Первом канале
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Турецкие военные продолжают погибать в Сирии
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Поклонская поставила на место ироничную Собчак
Светлячки могут исчезнуть с лица Земли по вине человека
Поклонская поставила на место ироничную Собчак
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ