Глава камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев прокомментировал инцидент с ведущей новостей, которая смеялась во время репортажа о повышении социальных выплат.
"Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания", - пояснил Костылев.
По его словам, личность сотрудника, который выложил запись в интернет, уже установлена. С ним будет проведена беседа в частном порядке.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".