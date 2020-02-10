На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами

Глава камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев прокомментировал инцидент с ведущей новостей, которая смеялась во время репортажа о повышении социальных выплат.

"Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания", - пояснил Костылев.

По его словам, личность сотрудника, который выложил запись в интернет, уже установлена. С ним будет проведена беседа в частном порядке.