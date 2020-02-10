Врачи убежали от россиянина, прилетевшего из Китая

27-летний россиянин восемь месяцев прожил в Пекине и вернулся на родину. Он долетел рейсом до Екатеринбурга, а затем добрался до Уфы на автобусе. Прибыв домой он обратился в городскую больницу с просьбой проверить его на коронавирус.

Просьба мужчины напугала медиков. От него даже убежала дежурный врач. Затем от гостя спрятались все медицинские работники и общались с ним через закрытую дверь. Более того, врачи рекомендовали мужчине "убраться из больницы" через черный вход.