Чиновника с Ямала обвиняют в краже 29 млн рублей

В городе Надыме (Ямал) главу муниципального учреждения подозревают в хищении 29 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Следственного Управления СКР по ЯНАО.

По информации следователей, руководитель управления капитального строительства и капремонта с июля по сентябрь прошлого года, владея сведениями о том, что работы по муниципальному заказу на благоустройство главной площади и бульвара Стрижова, а также монтаж скульптуры в городе Надыме на 100% не выполнены, все же были им приняты и оплачены два раза.

Действия чиновника причинили урон местному бюджету в особо крупном размере: на 29 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ, предусматривающей хищение чужого имущества в особо крупном размере.