Джефф Монсон планирует сдать ЕГЭ по истории

Член Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон планирует принять участие в "Едином дне сдачи ЕГЭ родителями". Бывший спортсмен хочет принять участие в акции 29 февраля. Он выбрал для сдачи историю.

В Минобразовании Подмосковья отметили, что акция призвана показать школьникам и их родителям, что в ЕГЭ "нет ничего страшного", а для сдачи экзамена достаточно хорошо учиться и "приготовиться к нему".