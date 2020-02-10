Житель Татарстана пытался сменить пол в домашних условиях

Житель Габишева в Татарстане на протяжении нескольких дней пытался самостоятельно сменить пол.

В первый день он спровоцировал сильное кровотечение и вызвал "скорую помощь". Медики оказали ему первую помощь, однако от госпитализации мужчина отказался.

На второй день мужчина попытался повторить то же самое и вновь спровоцировал сильное кровотечение. На этот раз медики его принудительно госпитализировали. Оказалось, что житель поселка страдает проблемами с психикой. Полиция провела обыск в квартире потерпевшего и обнаружила следы крови, а также хирургические инструменты.