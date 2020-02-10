В Москве полиция задержала одного из организаторов розыгрыша в метро, который имитировал внезапный приступ от инфекционного заболевания. Задержанный сыграл ключевую роль, находясь в вагоне поезда он упал на пол и начал хаотично двигать конечностями. Друзья пранкера стали провокаторами, они кричали, что у молодого человек "опасная инфекция".
Сейчас полиция продолжает поиски сообщников "шутника", который хотел спровоцировать массовую панику в московском метро.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".