Задержан пранкер, устроивший в московском метро приступ от коронавируса

В Москве полиция задержала одного из организаторов розыгрыша в метро, который имитировал внезапный приступ от инфекционного заболевания. Задержанный сыграл ключевую роль, находясь в вагоне поезда он упал на пол и начал хаотично двигать конечностями. Друзья пранкера стали провокаторами, они кричали, что у молодого человек "опасная инфекция".

Сейчас полиция продолжает поиски сообщников "шутника", который хотел спровоцировать массовую панику в московском метро.