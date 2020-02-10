Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что доля злоупотребляющих алкоголем населения страны составляет около 30%.

"Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка - 50 мл крепкого алкоголя - в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%", - пояснил Брюн.