Стало известно, в каких вузах России пройдут сокращения

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о процессе оптимизации вузов, который проходит в России. По его словам, оптимизация скоро завершится, планов по закрытию учебных заведений пока нет.

"Это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт", - сообщил Фальков.

Министр подчеркнул, что для вузов, которые успешно развиваются и укомплектованы квалифицированными кадрами рисков не существует.