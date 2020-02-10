Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о процессе оптимизации вузов, который проходит в России. По его словам, оптимизация скоро завершится, планов по закрытию учебных заведений пока нет.
"Это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт", - сообщил Фальков.
Министр подчеркнул, что для вузов, которые успешно развиваются и укомплектованы квалифицированными кадрами рисков не существует.
"Никто "крестовые походы" объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-ых годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам еще остаются, они закрываются", - добавил Фальков.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".