В Зауралье сотрудник администрации пожаловался на низкую зарплату

Бухгалтер из администрации Шадринского района Курганской области написал в интернете, что его зарплата сравнима с оплатой труда дворников. Свой гневный отзыв госслужащий оставил на сайте "Обратись".

"Почему зарплата бухгалтеров такая же минимальная, как у дворников и уборщиц? Много умственной работы, требующей специальных знаний, а зарплата минимум", - написал бухгалтер.

Сотрудник администрации подчеркнул, что премию получает всего один раз в год. В конце 2019 года премия составила всего две тысячи рублей.