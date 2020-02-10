В Югре инцидентов заражения коронавирусом не выявлено. Об этом журналистам рассказали в местном департаменте общественных и внешних связей.
Повышенное внимание власти уделяют обеспечению доступности в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Также организовали мониторинг граждан, которые приезжают из Китая в Югру. За 39 из них в настоящее время установили медицинское наблюдение по месту жительства.
Из всех прибывших из Китая с респираторным синдромом в больницу доставили одного ребенка в городе Радужный. Но конкретный диагноз пока еще не поставили.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".