В Югре у ребенка подозревают коронавирус

В Югре инцидентов заражения коронавирусом не выявлено. Об этом журналистам рассказали в местном департаменте общественных и внешних связей.

Повышенное внимание власти уделяют обеспечению доступности в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Также организовали мониторинг граждан, которые приезжают из Китая в Югру. За 39 из них в настоящее время установили медицинское наблюдение по месту жительства.

Из всех прибывших из Китая с респираторным синдромом в больницу доставили одного ребенка в городе Радужный. Но конкретный диагноз пока еще не поставили.