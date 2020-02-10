В Приморье продолжаются мероприятия по защите от коронавируса

В Приморье продолжается реализация мероприятий, направленных на защиту территории и граждан от нового вируса, причем повышенное внимание уделяется пунктам пропуска через государственную границу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За минувшие сутки на территорию Приморья въехало свыше двух тысяч человек, в частности, примерно 200 россиян прибыли из Китая.

"Ни у одного из туристов не выявлены симптомы ОРВИ или гриппа. Всех проинформировали о дальнейших действиях", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в медучреждение самостоятельно за помощью обратился один житель Приморья, приехавший из Китая. Всего с начала месяца в местные клиники обратились 56 граждан, которые не так давно были в Китае.