"Новая газета" подала в суд на СМИ Пригожина

"Новая газета" подала иск против РИА "Федеральное агентство новостей", входящее в группу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.

Издание и журналист Денис Коротков просят суд защитить их честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщил Znak.com.

Речь идет о публикациях "ФАН", которые связывали Дениса Короткова с террористической организацией, запрещенной в Российской Федерации, "Исламское государство". Согласно данным "ФАН", Коротков сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.

Ранее Коротков публиковал в "Новой газете" расследование об убийстве гражданина Сирии бойцами "ЧВК Вагнера", связанную с Евгением Пригожиным.