"Новая газета" подала иск против РИА "Федеральное агентство новостей", входящее в группу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.
Издание и журналист Денис Коротков просят суд защитить их честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщил Znak.com.
Речь идет о публикациях "ФАН", которые связывали Дениса Короткова с террористической организацией, запрещенной в Российской Федерации, "Исламское государство". Согласно данным "ФАН", Коротков сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.
Ранее Коротков публиковал в "Новой газете" расследование об убийстве гражданина Сирии бойцами "ЧВК Вагнера", связанную с Евгением Пригожиным.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".