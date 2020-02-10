Кабмин поручил создать стратегический запас медицинских масок

В РФ будет создан стратегический запас медицинских масок. Такое поручение было дано кабмином из-за распространения коронавируса.

По информации "Известий", Роспотребнадзору поручили сформировать предложения по запасам масок для накопления в фондах государственного материального резерва. При этом Росрезерв, Минпромторг и Минфин оценят, какой объем масок потребуется для защиты населения.

Отмечается, что руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что РФ способна увеличить выпуск масок почти в три раза — до 900 миллионов единиц в год. После того, как ажиотаж спадет, а излишек продукции останется, ее выкупит Росрезерв, пояснил он.