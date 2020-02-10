Депутат: россиянин сам определяет свою национальную принадлежность

Во время переписи населения, которая пройдет в России осенью 2020 года, каждый житель страны сможет сам определить свою национальность и язык, на котором ему комфортнее общаться.

Такой вывод следует из интервью Ильдара Гильмутдинова, первого зампреда думского комитета по делам национальностей, опубликованного сегодня "Парламентской газетой".

"Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения. Это право у них есть, согласно 26-ой статье Конституции, которая запрещает принуждать граждан определять свою национальность. Вот как человек себя назовет, так переписчик в анкете и отметит", — говорит парламентарий.

Языковых барьеров тоже не будет

Кроме этого, по словам Гильмутдинова, "переписные листы будут на 10 языках — в числе прочих и на английском, татарском, китайском" — чтобы отвечающий, опять-таки, сам выбрал то, что ему комфортнее.

"Помимо россиян, в рамках переписи волонтеры опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе", — добавил депутат.

Напомним, что проведение переписи населения в России запланировано в период с 1 по 31 октября 2020 года.